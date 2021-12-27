Премьер Черногории считает, что страна за год освободилась от диктаторской системы

БЕЛГРАД, 27 декабря. /ТАСС/. Черногория за прошедший год освободилась от диктаторской системы предыдущих властей. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич в интервью каналу RTCG.

"Этот год больше всего запомнится тем, что произошли первые демократические перемены в Черногории и Черногория освободилась. Черногория освободилась во всех смыслах - как индивидуально, так и от диктаторской системы. Сейчас нет наказания за сказанное, идет движение к умному экономическому развитию и укреплению проевропейского государства. Сейчас в Черногории нет коррупции в государственной власти и нет непотизма", - заявил премьер.

Кривокапич заявил, что его кабинет является правительством экспертов и "движется в направлении реформ".

Здравко Кривокапич пришел к власти на фоне массовых акций протеста прихожан Сербской православной церкви (СПЦ), которые проходили с января по октябрь 2020 года в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории. Президент Черногории Мило Джуканович неоднократно обвинял Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В результате народного возмущения Демократическая партия социалистов Черногории во главе с Джукановичем проиграла парламентские выборы и после 30 лет нахождения у власти перешла в оппозицию.

4 декабря 2020 года парламент Черногории утвердил новое правительство страны во главе с Кривокапичем. Кривокапич тогда заявил, что его кабинету достались в наследство от предшественников сложнейшая ситуация в сфере финансов и неэффективный госаппарат, резкий рост безработицы в результате экономической рецессии и затянувшийся кризис доверия к органам власти со стороны граждан. Кроме того, он указал на неконтролируемую эпидемическую ситуацию в связи с распространением коронавируса и критическое состояние национальной системы здравоохранения, которая находится на пороге коллапса.