Белоруссия фиксирует провокации в отношении своих пограничников со стороны ЕС

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Соседние с Белоруссией страны Евросоюза предпринимают провокационные действия в отношении белорусских пограничников. Об этом заявил во вторник начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов во время брифинга для атташе по вопросам обороны, аккредитованных при военном ведомстве.

"Наряду с применением специальных средств в отношении мигрантов, фиксируются провокации в отношении представителей пограничной службы Республики Беларусь", - цитирует его слова телеграм-канал Госпогранкомитета Белоруссии.

В результате жестких действий силовиков стран ЕС за время кризиса на границе умерли 20 беженцев.