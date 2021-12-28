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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Белоруссия фиксирует провокации в отношении своих пограничников со стороны ЕС

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Соседние с Белоруссией страны Евросоюза предпринимают провокационные действия в отношении белорусских пограничников. Об этом заявил во вторник начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов во время брифинга для атташе по вопросам обороны, аккредитованных при военном ведомстве.

"Наряду с применением специальных средств в отношении мигрантов, фиксируются провокации в отношении представителей пограничной службы Республики Беларусь", - цитирует его слова телеграм-канал Госпогранкомитета Белоруссии.

В результате жестких действий силовиков стран ЕС за время кризиса на границе умерли 20 беженцев.

Теги
БелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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