Литва не намерена соглашаться с требованием Frontex отказаться от вытеснения нелегалов

ВИЛЬНЮС, 28 декабря. /ТАСС/. Установка агентства Евросоюза по контролю внешних границ Frontex о ненадлежащем применении Литвой практики вытеснения нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию республики из Белоруссии, не выдерживает критики и не будет учтена Вильнюсом. Об этом во вторник заявил журналистам заместитель министра внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс.

"Если мы станем всех задержанных нелегалов доставлять на контрольно-пропускные пункты (КПП), чтобы они официально обратились с просьбой о предоставлении убежища, это будет политика открытой границы, которая в силу сложившейся ситуации невозможна", - подчеркнул он.

Агентство Frontex направило литовскому МВД официальное послание, в котором рекомендует прекратить практику коллективного вытеснения нелегальных мигрантов с так называемой зеленой границы, где просьбы об убежище не принимаются, и доставлять их на КПП, чтобы там оформить обращения.

По словам замминистра, участие представителей Frontex в охране границы от наплыва нелегалов является символической помощью. "Литва способна обойтись собственными ресурсами сил погранслужбы, армии, добровольческих военизированных структур. 53 представителя Frontex значительной роли не играют", - сказал Абрамавичюс.

Он также отметил, что если агентство намерено нанести Литве репутационный ущерб, Вильнюсу следует задуматься об участии в этой структуре. "Если Frontex не помогает в охране внешних границ ЕС (с ними совпадает граница Литвы с Белоруссией - прим. ТАСС), нужна ли нам такая организация с бюджетом в сотни миллионов евро, формируемым за счет стран-членов?" - задался замминистра риторическим вопросом.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены несколько тысяч человек, и поток мигрантов переместился на границу с Польшей и Латвией.