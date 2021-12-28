Посол Украины в США сообщила о подготовке "плана Б" на случай провала дипломатии с Россией

"Сейчас мы все - Украина, США, Запад - работаем над "вариантом А" - дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к "варианту Б", к которому тоже все активно готовятся", - сказала она в интервью изданию Lb.ua, опубликованном во вторник.

При этом дипломат не раскрыла подробностей "плана Б". В то же время, по ее словам, США активно обращаются к России, чтобы сфокусироваться на основном дипломатическом плане. "Для США и всего цивилизованного мира война не является желаемым сценарием развития событий. В то же время есть понимание того, что существует угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им поступаться", - добавила посол.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на Украину". Он подчеркивал, что передвижение российских вооруженных сил по территории страны ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключает попытки провокаций, чтобы оправдать заявления Запада о якобы существующей угрозе вторжения России на Украину. По мнению представителя Кремля, "эту истерику нагнетают искусственно". Песков добавил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.