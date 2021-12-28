Блинкен заявил о необходимости запрета на поставки оружия военным Мьянмы

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Власти США осуждают гибель 35 человек в Мьянме и выступают за введение запрета на поставки оружия военным в стране. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном во вторник.

"США осуждают совершенные 24 декабря военными Мьянмы <...> нападения, при которых погибли не менее 35 человек, включая женщин, детей и двух сотрудников международной неправительственной организации "Спасем детей" (Save the Children), - отметил руководитель внешнеполитического ведомства США. - Мы встревожены жестокостями со стороны военного режима во всей Мьянме, включая [то, что произошло] совсем недавно в штатах Кая и Карен".

"Нападения на невинных людей и сотрудников гуманитарных организаций неприемлемы, а повсеместные жестокости в отношении жителей Мьянмы со стороны военных указывают на то, что их нужно срочно привлечь к ответственности, - добавил Блинкен. - Международное сообщество должно принять дополнительные меры с этой целью и не допустить новых жестокостей в Мьянме, в том числе путем прекращения продажи оружия и технологий двойного назначения военным".

Как подчеркнул госсекретарь, США призывают власти Мьянмы "обеспечить безопасность сотрудников гуманитарных организаций" в стране.

Ранее издание Myanmar Now сообщило об обнаружении обгоревших останков по меньшей мере 35 человек, в том числе детей, на востоке мьянманского штата Карен. По сведениям издания, тела были найдены в восьми автомобилях.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями.