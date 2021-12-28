ЕС выделит Киеву €5 млн на систему обращения с радиоактивными отходами

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Украина получит от Европейского союза (ЕС) €5 млн на обеспечение безопасного обращения с ядерными отходами и отработанным ядерным топливом. О подписании соответствующего соглашения сообщил во вторник офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

"Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подписала соглашение о финансировании годовой программы действий 2020 года о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Европейской комиссией", - говорится в сообщении. Проект предполагает усовершенствование безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом на Украине, а также улучшение экологической реабилитации бывших ядерных объектов.

"Общая стоимость программы составляет €6,5 млн, из которых ЕС предоставит €5 млн, а взнос Украины - €1,5 млн", - отметили в офисе вице-премьера. Сообщается, что средства пойдут на разработку технологических рекомендаций для управления пунктом захоронения радиоактивных отходов "Подлесный", обращение с содержащимися там отходами, усовершенствование системы радиационного мониторинга водных ресурсов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.