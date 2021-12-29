Южная Корея провела учения, направленные на защиту спорных островов

СЕУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея провели учения, направленные на защиту островов Токто (японское название - Такэсима), права на которые также заявляет Токио. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник.

"Военные провели учения на прошлой неделе", - сообщил агентству источник. О числе участвующих в маневрах военных не сообщается.

Такие учения Республики Корея прошли и в июне 2021 года. В знак протеста Токио отменил план провести встречу между южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой на полях саммита G7 в Великобритании. Южная Корея провела первые учения по защите Токто в 1986 году. С 2003 года их организовывают дважды в год.

Токто представляет собой группу небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются ВС Южной Кореи.