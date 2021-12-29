В ЛНР на месте массового захоронения у поселка Видное возведут мемориальный комплекс

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Мемориальный комплекс "Не забудем, не простим!" будет возведен в Луганской народной республике (ЛНР) на месте самого массового захоронения в районе села Видное. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью агентству Луганскинформцентр, распространенном в среду.

"На месте самого массового стихийного захоронения в республике, расположенного в районе поселка Видное, мы обязательно возведем мемориальный комплекс "Не забудем, не простим!", - сказал Пасечник.

Он обратил внимание на то, что с августа по ноябрь спецгруппа по поиску захоронений извлекла почти 300 останков жертв конфликта в Донбассе. Глава ЛНР обратил внимание на то, что изучение останков погибших показывает, что в основном это мирные жители.

"Призываю жителей республики, которые разыскивают своих родственников, пропавших без вести, обращаться в Межведомственную рабочую группу для сдачи ДНК-анализа. Это значительно ускорит установление личности погибших", - резюмировал Пасечник.

Летом 2021 году в ЛНР и в Донецкой народной республике были созданы межведомственные рабочие группы по розыску захоронений жертв конфликта в Донбассе, их идентификации и увековечению памяти. Рабочая группа ЛНР начала работу 11 августа в селе Сабовка Славяносербского района.