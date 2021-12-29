Президент Эстонии предложил сохранить русские школы после перевода обучения на эстонский

ТАЛЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Эстонии Алар Карис считает, что даже после перевода школьного образования в стране на единый государственный язык обучения, некоторые школы на русском языке могут продолжить работу.

"Я полагаю, могли бы остаться какие-то школы, где молодежь учила бы русский язык и училась бы на русском, - сказал он в предновогоднем интервью телеканалу ETV+, фрагменты которого приводит в среду портал ERR. - Ведь у нас можно учиться на английском и французском. Русский язык в этом смысле не исключение".

Карис призвал "двигаться в направлении перехода на эстоноязычное образование". "Однако сперва требуется ответить на вопросы: с чего начинать, откуда брать учителей, - добавил он. - Объявить сегодня, что завтра все будет на эстонском, невозможно. Нужно продумать подготовку учителей, и это касается не только русскоязычных школ, но и учителей любых школ вообще".

3 декабря Министерство образования и науки Эстонии представило план полного перевода школьного образования к 2035 году на эстонский язык. Как отметила министр образования и науки Лийна Керсна, план пока не согласован правящей коалицией Эстонии. В июне премьер-министр Кая Каллас заявила, что полный переход школьного образования на эстонский язык состоится не позднее 2035 года.

В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе, в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от их общего количества.