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Япония выразила протест Южной Корее из-за учений на спорных островах

Япония считает действия Южной Кореи "неприемлемыми и крайне прискорбными"

ТОКИО, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест в связи с проведением вооруженными силами Республики Корея учений по обороне островов Такэсима (кор. Токто, также известны под названием островов Лианкур) в Японском море, которые являются предметом территориального спора между двумя странами. Об этом сообщило в среду японское внешнеполитическое ведомство.

Протест был передан по дипломатическим каналам. Отмечается, что Япония считает действия Южной Кореи "неприемлемыми и крайне прискорбными".

Республика Корея провела первые учения по защите этих островов в 1986 году. С 2003 года их организовывают дважды в год.

Такэсима - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются ВС Южной Кореи.

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ЯпонияРеспублика Корея
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