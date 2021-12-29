В ЛНР заявили, что не могут обеспечить проезд СММ у Золотого из-за присутствия ВСУ

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не может обеспечить безопасное передвижение патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе разведения сил и средств у Золотого из-за присутствия там украинских силовиков. Об этом заявил в среду руководитель представительства республики в СЦКК Михаил Филипоненко.

"На данный момент украинская сторона в одностороннем порядке заняла позиции на участке разведения №2. Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на данном участке, что неоднократно фиксировало то же самое ОБСЕ. И мы считаем, что проезд небезопасен для [наблюдателей] миссии ОБСЕ", - цитирует Филипоненко агентство Луганскинформцентр.

Представитель республики напомнил, что ранее СММ ОБСЕ осуществляла ротацию в зоне разведения сил и средств у Золотого, используя дорогу, на которой 13 октября украинские силовики захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка.

Филипоненко также отметил, что СММ фиксировала нахождение на участке разведения сил и средств украинских военных более 120 раз. Поэтому, отметил он, ограничения передвижения СММ имеют цель обеспечить безопасность самой миссии. "Мы предоставляем им [наблюдателям] безопасный проезд в направлении Счастья, где, в том числе, осуществляется доставка гуманитарных грузов, а также через пункт пропуска "Станица Луганская", - пояснил он.

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ захватила наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК утром 13 октября в зоне разведения сил и средств у Золотого. После того как Киев не выполнил требования республики о немедленном возвращении наблюдателя, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о том, что продолжение диалога с Киевом в рамках минского формата до освобождения Косяка является бессмысленным. Представительство ЛНР в СЦКК до освобождения офицера прекратило контакты с украинской стороной и ограничило ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ.