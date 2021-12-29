Опрос: Порошенко вновь мог бы стать президентом Украины в случае досрочных выборов

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко вышли бы во второй тур в случае досрочных президентских выборов, в котором победить больше шансов у экс-президента страны. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в среду на сайте Центра Разумкова.

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (17,5% всех опрошенных, или 24% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Намерены проголосовать за Порошенко соответственно 11% и 16% опрошенных", - говорится в нем. Остальные кандидаты набрали бы меньше поддержки, поэтому во второй тур выходят в настоящее время Зеленский и Порошенко.

По данным опроса, во втором туре за Зеленского готовы были бы отдать голоса 49,9% среди тех, кто намерен идти на выборы, тогда как за Порошенко - 50,1%.

"По сравнению с ноябрем 2021 года поддержка двух кандидатов в случае их противостояния во втором туре на статистически значимом уровне не изменилась. Однако по сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося в конце июля - начале августа этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, снизилась с 28% до 23% среди всех опрошенных, а доля тех, кто готов голосовать за Порошенко, выросла с 17% до 23%", - уточняется в нем.

Опрос был проведен совместно с фондом "Демократические инициативы" им. Илько Кучерива в период с 17 по 22 декабря методом личного интервью. В нем приняли участие 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Заявлено, что статистическая погрешность опроса не превышает 2,3%.