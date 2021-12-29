В Сербии с 1 января будут выплачивать по €850 за второго и третьего ребенка

БЕЛГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Парламент Сербии принял поправку к закону о поддержке семей с детьми, предусматривающую выплату единовременного пособия за рождение второго и третьего ребенка в размере 100 тыс. динар (около €850). Об этом в среду сообщила газета "Вечерне новости".

По данным издания, с 1 января 2022 года все семьи, в которых родился второй или третий ребенок, получат по 100 тыс. динар. Ранее закон предусматривал такую выплату только за рождение первенца. Выступая на заседании парламентского комитета по труду и социальным вопросам, министр по делам семьи и демографии Ратко Дмитрович заявил, что "оценка мощностей бюджета заключила, что для такого решения средства есть". Поправка распространяется на детей, родившихся с 1 января 2022 года.

Ранее правительство Сербии приняло закон об увеличении выплаты на рождение первенца со 100 тыс. динар до 300 тыс. динар (€2,5 тыс.). Этот закон также вступает в силу с 1 января.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в своем обращении к нации заявил, что в общей сложности сумма выплат семье за первого ребенка как от государства, так и от муниципалитетов составит около €4 тыс. Кроме того, согласно существующему закону, за второго ребенка в Сербии выплачивается 10 тыс. динаров (€85) в месяц на протяжении двух лет, за третьего ребенка - по 12 тыс. динаров (€102) на протяжении 10 лет, а за четвертого ребенка - 10 лет по 18 тыс. динаров (€153).

Низкую рождаемость в Сербии власти в последние годы пытаются преодолеть с помощью внедрения различных программ и выплат от государства. Тем не менее ситуация продолжает ухудшаться.