В ЛНР сообщили, что турецкие беспилотники ни разу не приближались к границам республики

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Подразделения ПВО Луганской народной республики (ЛНР) ни разу не фиксировали приближения к границам турецких беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил в среду руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

"Что касательно территории ЛНР: ПВО еще ни разу не фиксировала пересечения и даже приближения данных [турецких ] беспилотников к границам республики", - приводит слова Филипоненко агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

26 октября Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar, хотя это запрещено действующими договоренностями. 27 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская армия захватила село Старомарьевка, находящееся на юге линии соприкосновения. Республики Донбасса отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы. Эти меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае нарушения допускается только в случае прямого приказа командования после разбирательства в рамках координационного механизма.