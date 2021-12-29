Медведчук: Украина не собирается решать газовый вопрос, отвлекая граждан пиар-акциями

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Украинские власти не собираются решать энергетическую проблему в стране, переключая внимание граждан на другие искусственно созданные проблемы и свои пиар-акции. Такое мнение в среду выразил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы столкнулись сразу с несколькими проблемами энергетическими, которые власть неспособна решать, не знает, как решать, да и в принципе она не собирается это делать. Потому что самое главное сегодня - это пиар-акции. Отвлечь людей и рассказать им о грядущей войне, о грядущем вторжении, о том, что надо поставить на учет женщин, организовать территориальную оборону и вообще готовиться к войне, а не думать о газе, о тепле, о хлебе, о молочной продукции и многом другом", - сказал он.

Медведчук объяснил, что о серьезных проблемах в стране свидетельствует не только существенная цена на газ, но и закрытие социально значимых объектов, таких как комбинаты по производству хлеба и молочной продукции. "Власть не готова к этим проблемам, так как находится в глубочайшем энергетическом, экономическом и социальном кризисе", - подчеркнул он, добавив: "Где брать газ - неизвестно, так как контрактов на газ у нас нет".

По словам Медведчука, ограниченность текущей киевской власти является свидетельством того, насколько тяжела ситуация, в которой сегодня находятся украинцы и страна в целом.