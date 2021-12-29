В ДНР утвердили стратегию развития русского языка и культуры среди молодежи

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) утвердили стратегию популяризации и развития русского языка и культуры в молодежной среде до 2024 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства ДНР.

Документ, определяющий приоритетные цели, задачи и конкретный план работы на ближайшие два года, подписали заместитель председателя правительства Владимир Антонов, министр культуры Михаил Желтяков, министр образования и науки Михаил Кушаков, министр молодежи спорта и туризма Александр Громаков, министр информации Игорь Антипов, а также руководитель Русского дома в Донецке Антон Розин.

"Для всех нас русский язык является уникальным национальным достоянием, которое необходимо сохранять и приумножать. В этом аспекте, мы, конечно, должны опираться на молодежь. Именно она является будущим нашей республики и всей Великой России", - приводит слова Антонова пресс-служба правительства.

Отмечается, что инициативы, представленные в документе, направлены на сохранение и приумножение возможностей подрастающего поколения в сфере изучения русского языка.

21 декабря правительство ДНР и молодежные организации также утвердили планы мероприятий на 2022 год по недопущению фальсификации истории. 2022 год объявлен в республике Годом молодежи.