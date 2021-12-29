СМИ: два человека погибли при ударе израильских ВВС по порту Латакии

ТАСС, 29 декабря. Два человека стали жертвами атаки ВВС Израиля на Латакию, осуществленной минувшей ночью. Об этом в среду сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, в результате бомбардировки порта Латакии были убиты два сирийца. Телеканал не уточнил, были погибшие военными или гражданскими лицами.

Комментариев по данному поводу со стороны властей Сирии не поступало.

Израильские ВВС нанесли удар по окрестностям порта в провинции Латакия в ночь на вторник. Как сообщил сирийскому информационному агентству SANA военный источник, по портовой зоне было выпущено несколько ракет. Удары наносились из воздушного пространства над Средиземным морем. По сведениям SANA, были повреждены здания больницы и гостиницы, а также торговых лавок, которые находятся поблизости от порта.

Порт Латакия находится в 15 км от базы российских ВКС в Хмеймиме и служит морскими воротами Сирии, через него в страну поступают товары первой необходимости и продовольствие.