ФРГ выразила обеспокоена введением в России медосмотров для иностранцев

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ обеспокоено введением в РФ медосмотров для иностранцев, планирует обсудить данный вопрос с российской стороной. Об этом заявила в среду на брифинге представитель МИД Германии Андреа Зассе.

"Мы приняли к сведению эти новые российские правила о медосмотрах и, конечно, разделяем тревогу многих действующих в России организаций и компаний касательно последствий новых правил для экономического, научного сотрудничества и взаимодействия по линии гражданского общества с Россией. Мы, само собой разумеется, поднимем эту тему при обсуждении с российскими ведомствами", - сказала Зассе.

В конце декабря в РФ должен вступить в силу закон, согласно которому для иностранцев, прибывающих на работу в РФ, устанавливается обязанность проходить медосмотры, в том числе позволяющие выявлять ВИЧ и другие заболевания. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль может отреагировать, если возникнут проблемы с работой иностранцев в России после введения для них дополнительного медицинского обследования. Песков также подчеркнул, что власти выступают за создание максимально комфортных условий для иностранного бизнеса.