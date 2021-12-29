{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФРГ выразила обеспокоена введением в России медосмотров для иностранцев

Представитель МИД Германии Андреа Зассе планирует обсудить этот вопрос с РФ

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ обеспокоено введением в РФ медосмотров для иностранцев, планирует обсудить данный вопрос с российской стороной. Об этом заявила в среду на брифинге представитель МИД Германии Андреа Зассе.

"Мы приняли к сведению эти новые российские правила о медосмотрах и, конечно, разделяем тревогу многих действующих в России организаций и компаний касательно последствий новых правил для экономического, научного сотрудничества и взаимодействия по линии гражданского общества с Россией. Мы, само собой разумеется, поднимем эту тему при обсуждении с российскими ведомствами", - сказала Зассе.

В конце декабря в РФ должен вступить в силу закон, согласно которому для иностранцев, прибывающих на работу в РФ, устанавливается обязанность проходить медосмотры, в том числе позволяющие выявлять ВИЧ и другие заболевания. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль может отреагировать, если возникнут проблемы с работой иностранцев в России после введения для них дополнительного медицинского обследования. Песков также подчеркнул, что власти выступают за создание максимально комфортных условий для иностранного бизнеса.

Теги
Германия
Олимпиада-2022 в Пекине
Курирующая вопросы спорта глава МВД ФРГ не поедет на Олимпиаду в Пекине
Это связано с эпидемиологической ситуацией
Читать полностью