Сын экс-президента Туниса ас-Себси заявил, что его отец был отравлен

РАБАТ, 29 декабря. /ТАСС/. Сын умершего в 2019 году президента Туниса Бежи Каида ас-Себси Хафез ас-Себси заявил, что причиной смерти его отца стало отравление. Об этом в среду сообщил телеканал Al Hadath.

По сведениям канала, "сын экс-президента ас-Себси подтвердил, что его отец был отравлен".

Во вторник, как информировала тунисская радиостанция Mosaique FM, министерство юстиции республики санкционировало начало расследования обстоятельств смерти ас-Себси. Как отметила радиостанция, такое решение было вызвано прозвучавшими в одном из телеинтервью заявлениями о возможных неестественных причинах смерти экс-президента.

Ранее Хафез ас-Себси в комментариях тунисским СМИ уже намекал на то, что здоровье его отца могло ухудшиться в результате пищевого отравления.

Бежи Каид ас-Себси умер в июле 2019 года в возрасте 92 лет.