Председательство Армении в ОДКБ. Приоритеты, вызовы и ожидания в 2022 году

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Армения в 2022 году будет председательствовать в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Формально этот статус перешел стране от Таджикистана на последней сессии организации в сентябре 2021 года, а в конце наступившего года достанется Белоруссии.

Страны - участницы организации - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан - председательствуют в ней по очереди в алфавитном порядке. Генеральный секретарь назначается сроком на три года безотносительно председательства, а вот главой Постоянного совета становится по ротации представитель председательствующей страны. Сейчас им является постоянный и полномочный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов, а премьер республики Никол Пашинян занял пост председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Вызовы и приоритеты

В наступающем году ОДКБ отмечает два юбилея - 30-летие подписание Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания самой организации. Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее отмечал, что среди важнейших вызовов, стоящих в настоящее время перед организацией, - расширяющееся в непосредственной близости от западных границ ОДКБ присутствие войск стран НАТО, а также сложная ситуация в Афганистане, где "сохраняется возможность усиления внутреннего вооруженного противостояния, активизации деятельности террористических организаций, расширения наркотрафика, увеличения неконтролируемой миграции".

Афганская тема была основной и на последнем заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Основными тезисами в выступлениях участников саммита были необходимость самой тесной координации и готовность задействовать весь оборонный и политический потенциал ОДКБ для поддержания безопасности и стабильности в государствах - членах организации, в частности в связи с целым рядом негативных последствий кризиса в Афганистане. Была упомянута опасность, связанная с формированием в Центральной Азии теократического государства, а также обозначены проблемы, связанные с потоком беженцев. Было решено укреплять южные рубежи объединения и принять коллективные меры для обеспечения безопасности Таджикистана, имеющего самую протяженную из стран Центральной Азии границу с Афганистаном, в случае обострения пограничной ситуации.

В итоговой декларации участники мероприятия подтвердили, что их военно-политическое сотрудничество не направлено против третьих стран и других организаций и что ОДКБ будет развивать сотрудничество с ООН, ШОС, СНГ и ОБСЕ в областях, представляющих совместный интерес. Они подтвердили ценность Договора о нераспространении ядерного оружия как фактора поддержания международной безопасности и намерение продолжать совместные усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

Цели Еревана

С учетом этих вызовов власти Армении ранее сформулировали приоритеты своего председательства. Они включают повышение эффективности деятельности ОДКБ, а также вопросы дальнейшего развития военной составляющей организации. В остальном основные цели остаются традиционными: это укрепление совместной деятельности государств по противодействию терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, по миграционной безопасности. Среди новых приоритетов, отмеченных на сентябрьской сессии ОДКБ, - противостояние биологическим угрозам. В частности, при Комитете секретарей советов безопасности стран ОДКБ будет создан Координационный совет уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности.

Между тем эксперты полагают, что Ереван постарается использовать председательство в организации, чтобы добиться собственных целей с учетом некоторого напряжения, возникшего между ним и руководством ОДКБ после обострения ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года. Власти Армении неоднократно заявляли о нарушении границы республики, однако не обращались в ОДКБ с официальным запросом о помощи.

"Так, собственно, всегда и происходит: Армения публично заявляет, что будет подавать документы в ОДКБ, либо просто апеллирует, говорит, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по защите республики, но в то же время официального запроса в объединение Ереван не отправляет. То есть процедурные моменты не соблюдаются. На политическом уровне Армения, естественно, попытается использовать свое председательство, чтобы каким-то образом ситуацию развернуть в свою пользу. Но, мне кажется, это вряд ли возможно, учитывая характер организации", - пояснил ТАСС старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По его мнению, проблема заключается в том, что ряд участков границы Армении и Азербайджаном до сих пор не делимитированы. "Ссылка на угрозу территории Армении по большей части носит очень политизированный характер, потому что Армения не предпринимает каких-то шагов, чтобы границу официально зафиксировать, чтобы было понятно, где начинается армянская территория. Тогда это будет основанием для подачи документов в ОДКБ для принятия решения о нарушении границы, - отмечает эксперт. - Первый шаг, необходимый для того, чтобы требования Армении к ОДКБ имели больше оснований, это делимитация и демаркация границы с Азербайджаном. Это самый главный вопрос, который в случае реализации снимет очень много проблем".

Вопрос о необходимости скорейшего начала процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы стал одной из ключевых тем на встрече секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с Засем, который в конце декабря прилетел в Ереван, чтобы обсудить с властями республики программы, которые намечено реализовать в период председательства Армении.