В правительстве Украины пообещали "исправить ошибки" в приказе о воинском учете женщин.

Энергетический кризис в Европе

Тимошенко призвала кабмин Украины уйти в отставку на фоне энергокризиса

Лидер "Батькивщины" возмутилась бездействием власти в то время, когда "безумные цены на энергоносители поставили бизнес перед выбором - устанавливать непосильные для людей цены на свою продукцию или останавливать производство"

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