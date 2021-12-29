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В правительстве Украины пообещали "исправить ошибки" в приказе о воинском учете женщин

В правительстве Украины пообещали "исправить ошибки" в приказе о воинском учете женщин.

Энергетический кризис в Европе
Тимошенко призвала кабмин Украины уйти в отставку на фоне энергокризиса
Лидер "Батькивщины" возмутилась бездействием власти в то время, когда "безумные цены на энергоносители поставили бизнес перед выбором - устанавливать непосильные для людей цены на свою продукцию или останавливать производство"
Тимошенко призвала кабмин Украины уйти в отставку на фоне энергокризиса
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