Зеленский и Блинкен договорились продолжить координацию усилий для достижения мира

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в среду договорились продолжить консультации относительно дипломатических шагов для достижения мира на Украине. Об этом в Twitter сообщил украинский лидер.

"Провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном. Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий ради достижения мира", - написал Зеленский.

Кроме того, утверждается, что в ходе разговора он "получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии российской агрессии".

Ранее о телефонном разговоре Блинкена и Зеленского проинформировала пресс-служба Госдепартамента США. В сообщении отмечалось, что собеседники обсудили ситуацию на границе между РФ и Украиной, урегулирование в Донбассе и "предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ". Блинкен, комментируя состоявшийся телефонный разговор с Зеленским, подчеркнул, что США продолжат тесные консультации с Киевом и союзниками по НАТО о противодействии РФ.