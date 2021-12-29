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Кризис на Украине

Зеленский и Блинкен договорились продолжить координацию усилий для достижения мира

Утверждается, что в ходе разговора президент Украины получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии российской агрессии

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в среду договорились продолжить консультации относительно дипломатических шагов для достижения мира на Украине. Об этом в Twitter сообщил украинский лидер.

"Провел телефонный разговор с госсекретарем США Блинкеном. Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий ради достижения мира", - написал Зеленский.

Кроме того, утверждается, что в ходе разговора он "получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии российской агрессии".

Ранее о телефонном разговоре Блинкена и Зеленского проинформировала пресс-служба Госдепартамента США. В сообщении отмечалось, что собеседники обсудили ситуацию на границе между РФ и Украиной, урегулирование в Донбассе и "предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ". Блинкен, комментируя состоявшийся телефонный разговор с Зеленским, подчеркнул, что США продолжат тесные консультации с Киевом и союзниками по НАТО о противодействии РФ.

Теги
УкраинаСШАКризис на УкраинеБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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