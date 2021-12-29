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СМИ: министра культуры Ливии задержали по делу о коррупции

По сведениям канала Al-Hadath, Мабрука Осман Оки обвиняется в превышении должностных полномочий, нецелевом расходовании госсредств, а также фальсификации документов с целью воспрепятствовать проверкам

КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Министр культуры и просвещения Ливии Мабрука Осман Оки заключена под стражу по обвинению в коррупционной деятельности. Об этом сообщил в среду телеканал Al-Hadath со ссылкой на ливийскую Генпрокуратуру.

По сведениям канала, министр обвиняется в превышении должностных полномочий, нецелевом расходовании государственных средств, а также фальсификации документов с целью воспрепятствовать проверкам.

Отмечается, что в среду Мабрука Осман Оки была вызвана на допрос. Прокуратура продолжает расследование с целью прояснения всех обстоятельств дела.

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