СМИ: министра культуры Ливии задержали по делу о коррупции

КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Министр культуры и просвещения Ливии Мабрука Осман Оки заключена под стражу по обвинению в коррупционной деятельности. Об этом сообщил в среду телеканал Al-Hadath со ссылкой на ливийскую Генпрокуратуру.

По сведениям канала, министр обвиняется в превышении должностных полномочий, нецелевом расходовании государственных средств, а также фальсификации документов с целью воспрепятствовать проверкам.

Отмечается, что в среду Мабрука Осман Оки была вызвана на допрос. Прокуратура продолжает расследование с целью прояснения всех обстоятельств дела.