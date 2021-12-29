Парламент Грузии проголосовал за новую структуру расследования должностных преступлений

ТБИЛИСИ, 29 декабря. /ТАСС/. Парламент Грузии принял в первом чтении пакет законодательных изменений, предусматривающий формирование отдельной службы расследования преступлений, совершенных госслужащими. Внеочередное пленарное заседание в прямом эфире в среду транслировалось на сайте законодательного органа.

Законопроект подразумевает также образование службы, которая будет изучать законность ведения тайного прослушивания следственными органами и обработки персональных данных людей. Оба органа будут сформированы после упразднения службы государственного инспектора, в компетенцию которой входили и расследование должностных преступлений, и проверка законности обработки персональных данных.

"Законодательные изменения позволят наладить работу двух независимых ведомств, одно из которых будет отвечать за защиту персональных данных, а второе будет независимым институтом в плане расследования определенных должностных преступлений. Оба будут работать независимо друг от друга. Эта модель создается с учетом лучшей европейской практики", - сказал один из авторов инициативы, депутат Рати Ионатамишвили.

Новый законопроект вызвал резонанс в политических кругах Грузии. Первым его раскритиковала руководитель действующей службы государственного инспектора Лонда Толорая, утверждавшая, что документ был подготовлен без ее ведома, когда она была в декретном отпуске. Она выразила опасение, что более 100 ее подчиненных останутся без работы. Как заверил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, все сотрудники данного ведомства после его упразднения будут переведены на работу в новые органы без конкурсов и процедур отбора.

Законопроект раскритиковала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она считает нецелесообразным осуществлять такие изменения в ускоренном режиме. Тем более, что все еще действующий руководитель службы госинспектора не была в курсе подобных планов. Оппозиция надеется, что глава государства наложит вето на эту инициативу.