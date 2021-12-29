В ОПЗЖ считают, что стратегия информационной безопасности ведет к диктатуре на Украине

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) раскритиковала введенную в действие стратегию информационной безопасности и расценила ее как шаг к установлению диктатуры. Об этом говорится в заявлении партии в среду.

"Введенная в действие указом президента, принятая кабмином стратегия информационной безопасности - это завершающий штрих в превращении Украины в полицейское государство, установлении в стране диктатуры", - подчеркнули в ОПЗЖ.

В партии считают, что стратегия - "не просто очередная попытка узаконить внесудебную расправу над неугодными СМИ и зачистить информпространство от любой альтернативной точки зрения", "власть фактически выстраивает целую систему промывания мозгов украинцев". По мнению ОПЗЖ, наработки, изложенные в стратегии, запрещают инакомыслие "на любом уровне, а четвертая власть уничтожается на корню". "Власти не нужны свободные, независимые СМИ, объективно освещающие события в стране, помогающие наладить коммуникацию граждан с представителями власти, в том числе донести до них мнение рядовых украинцев обо всем происходящем она выстраивает вертикаль партийной пропаганды". При этом, отмечается в документе, нарушаются нормы конституции, гарантирующие гражданам право свободного доступа к информации, поскольку "медиа хотят превратить в полностью контролируемые, паркетные ресурсы, транслирующие единственно правильные, с точки зрения власти, месседжи".

Как считают в ОПЗЖ, несмотря на то, что основным законом на Украине запрещается навязывание любой идеологии как обязательной, "ключевой целью официальной информполитики стало именно построение антиконституционной системы, направленной на продвижение единственно правильных, по мнению власти, мыслей, нарративов и формулировок, а любое проявление инакомыслия, озвучивание иных точек зрения жестко пресекается и карается фактически узурпировавшим власть и укрепляющим диктатуру президентом" Владимиром Зеленским.

Среди прочих моментов стратегии, ОПЗЖ обращает особое внимание на "так называемые угрозы, в том числе потенциальные, которые могут вести к "возникновению кризисной ситуации" для действующей власти". К ним власть отнесла социальные сети "как субъекты воздействия в информационном пространстве", "недостаточный уровень медиаграмотности (медиакультуры)" и "недостаточный уровень информационной культуры и медиаграмотности в обществе", "информационную политику РФ", "информационное доминирование РФ" на неподконтрольных территориях Донбасса и даже "несовершенство регулирования отношений в сфере информационной деятельности". Это, считают в ОПЗЖ, может служить предпосылкой к ужесточению законодательства, регулирующего работу СМИ, и усилению цензуры. "Фактически теперь любые фобии и фантазии как президента Зеленского, так и штатных пиарщиков офиса президента могут быть представлены как потенциальная угроза информбезопасности Украины", в связи с чем в партии уверены, что эта стратегия "станет исключительно карательным инструментом в руках обнаглевшей власти". "Усиление цензуры, попытки укрепить диктатуру действующего режима, преследование инакомыслящих, беспрецедентное наступление на свободу слова и зачистка информационного поля под собственные нарративы свидетельствуют лишь об одном: команда Зеленского пытается удержаться у власти всеми возможными методами, в том числе с помощью репрессий, откровенной лжи и искажения реальности", - подчеркивается в документе.

Стратегия информационной безопасности Украины

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности страны, которая, помимо прочего, имеет целью противодействие России в информационной сфере. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса главы государства.

Стратегия определяет вызовы и угрозы национальной безопасности Украины в информационной сфере, среди которых обозначена и информационная политика России.

15 сентября украинское правительство одобрило стратегию информационной безопасности, которая была разработана на основе подписанной президентом в сентябре 2020 года стратегии нацбезопасности. Ее цель заключается в определении основ обеспечения информационной безопасности Украины, противодействия угрозам безопасности государства в информационной сфере, защиты прав лиц на информацию и защиты персональных данных.

Предполагается, что стратегия будет реализовываться путем сдерживания информационной агрессии, направленной на свержение конституционного строя и территориальной целостности Украины, подрыв ее суверенитета и демократического строя, обеспечения информационной устойчивости общества и государства, создания эффективного взаимодействия между органами власти, местного самоуправления и общества, а также развития стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами.