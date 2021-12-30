Бербок: вопросы климата будут в центре повестки ФРГ во время председательства в G7

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Климатическая политика станет центральным вопросом во время предстоящего председательства ФРГ в G7, а также будет неотъемлемой частью внешней политики Германии. Об этом сообщила в четверг агентству DPA министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Климатический кризис также обостряет конфликты в разных регионах мира. Снижение роста мировой температуры на каждую десятую градуса является вкладом в международную безопасность", - отметила Бербок. Она добавила, что один из главных посылов председательства Германии в G7 звучит следующим образом: "Действовать, пока не стало слишком поздно". Именно с этим лозунгом она выступит перед министрами иностранных дел стран Группы семи и сделает акцент на вопросах перспективной многосторонности и устойчивости демократий.

Кроме того, в качестве гостей на саммит G7 Бербок планирует пригласить те страны, которые не только хотят инвестировать в будущее, "но и выступают за экономическое развитие на основе общих ценностей, таких как свобода и верховенство закона". Поскольку Германия организует две встречи министров иностранных дел G7, она подумывает о том, чтобы "пригласить государства из Африки на одну встречу и посвятить другую, например, Тихоокеанскому региону".

С 1 января 2022 года председательство в G7 переходит к Германии. Встреча глав государств и правительств Группы семи состоится 26-28 июня 2022 года в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) на юге Германии. В 2015 году в Эльмау уже проходил двухдневный саммит стран "Большой семерки".

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. После присоединения России объединение стало называться Группой восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом объединение приняло решение вернуться к формату "семерки".