СМИ: боевики группировки "Аш-Шабаб" захватили город Балад в центральной части Сомали

ПРЕТОРИЯ, 30 декабря. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" захватили в четверг утром город Балад в штате Хиршабелле, расположенном в центральной части Сомали. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe со ссылкой на очевидцев.

Боевикам удалось установить контроль в ходе нескольких атак. Детали происходящего в городе пока не известны.

На днях отряды группировки захватили несколько городов в штате Галмудуг. Наблюдатели связывают активизацию их действий с усилением противоречий между правительством Сомали и его союзниками из миротворческих сил Африканского союза, а также между политическими силами внутри самой страны из-за постоянно откладываемого проведения очередных президентских выборов.

Группировка "Аш-Шабаб" возникла в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают взрывы и нападения из засады. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками в результате боевых действий армии Сомали при содействии воинских контингентов из ряда африканских стран. В феврале 2012 года один из главарей группировки объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Численность "Аш-Шабаб" оценивается в семь тыс. боевиков.