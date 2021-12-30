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В Гонконге предъявили обвинения двум сотрудникам оппозиционного инфопортала Stand News

Обвинения предъявили бывшему редактору Чжун Пэйцюаню и бывшему временно исполняющему обязанности главного редактора Линь Шаотуну

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 декабря. /ТАСС/. Служба по делам национальной безопасности гонконгской полиции официально предъявила оппозиционному интернет-изданию Stand News и двум его сотрудникам обвинения в "сговоре с целью публикации материалов подстрекательского характера". Об этом в четверг сообщила радиостанция RTHK.

Обвинения предъявлены бывшему редактору Чжун Пэйцюаню и бывшему временно исполняющему обязанности главного редактора Линь Шаотуну. Правоохранительные органы также уведомили портал о предъявленном ему отдельном обвинении и попросили прислать представителя для допроса.

Сотрудники спецподразделения полиции Гонконга по делам национальной безопасности задержали в среду шестерых активистов, которые имели отношение к оппозиционному новостному сайту Stand News.

Основанный в 2014 году Stand News является популярным у оппозиционных активистов новостным сайтом на китайском языке. Это издание выступало в поддержку участников массовых антиправительственных протестов 2019 года.

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