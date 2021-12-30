Премьер Саксонии выступил за поддержание партнерских отношений с Россией

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает необходимым поддержание диалога и развитие партнерских отношений с Россией.

"Мы имеем дело с одним из ключевых европейских партнеров. Как при положительном, так и отрицательном [развитии событий] с Россией мы решаем, будем ли мы жить в мире и безопасности", - сказал Кречмер в четверг агентству DPA. При этом он подчеркнул, что было бы неправильно "вести оживленные дебаты, которые, возможно, снова расколют Европу, вместо того чтобы использовать шанс определить общие интересы". Вместе с тем политик заметил, что Германия должна "держаться" за газопровод "Северный поток - 2" и зарекомендовать себя в качестве надежного партнера России.

Премьер Саксонии неоднократно выступал за поддержание диалога с Россией. В частности, в ноябре в Дрездене Кречмер заявил, что "Северный поток - 2" имеет большое значение для Германии и "необходимо прекратить игры вокруг проекта, поскольку он является важной стратегической инвестицией". Кроме того, политик считает, что Москве и Берлину следует продолжать диалог по различным темам. В начале октября на церемонии открытия выставки "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене премьер Саксонии отметил, что культура и искусство должны давать ФРГ и РФ дополнительные возможности для диалога, нельзя отворачиваться друг от друга.