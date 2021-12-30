В Баку сообщили о ранении в Карабахе сотрудника компании сотовой связи

БАКУ, 30 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура Азербайджана сообщила в четверг о ранении в Карабахе сотрудника компании сотовой связи в результате обстрела с армянской стороны.

"29 декабря поступила информация о получении жителем Баку Анаром Рагимли огнестрельного ранения на территории Агдамского района. Предварительным расследованием было установлено, что Рагимли, являющийся сотрудником компании Bakcell, был ранен при исполнении им служебных обязанностей на территории указанного района в результате огня, открытого армянскими вооруженными силами", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Генпрокуратуры, в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

Ситуация в зоне конфликта в Карабахе обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.