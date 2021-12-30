У Белоруссии появится генконсульство в Гонконге

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Белоруссия открывает генконсульство в Гонконге, которое станет уже четвертым на территории Китая. Об этом сообщили в четверг в посольстве республики в Пекине.

"29 декабря 2021 года вступило в силу Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством КНР об открытии генерального консульства Республики Беларусь в специальном административном районе Гонконг (Сянган)", - говорится в сообщении. Новый консульский округ будет охватывать два специальных административных района Китая - Гонконг и Макао (Аомэнь).

На территории Китая у Белоруссии, кроме посольства в Пекине, действуют генеральные консульства в Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине. Дипотношения между Белоруссией и Китаем установлены 20 января 1992 года, 2022 год станет юбилейным.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем. Документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнерства стран по широкому спектру направлений в 2021-2025 годах. Глава МИД республики Владимир Макей 20 декабря заявил, что Минск значительно сократит дипломатическое присутствие в странах ЕС и нарастит в СНГ, а также в странах, которые являются для республики стратегически важными партнерами, в частности в Китае и Индии.