В Китае считают, что Вашингтон создает опасную ситуацию между армиями США и КНР

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела КНР, стремятся к конфронтации и тем самым создают опасную ситуацию между армиями США и КНР. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

"Американская сторона грубо вмешивается во внутриполитические вопросы нашей страны. США объявили о существовании так называемой китайской угрозы, они клевещут на развитие КНР и настаивают на соперничестве, - сказал он, выступая на последней в 2021 году пресс-конференции китайского оборонного ведомства. - На самом деле тем самым они создают опасную ситуацию в отношениях между армиями Китая и Соединенных Штатов".

По словам Тань Кэфэя, военный бюджет США на 2022 финансовый год (начался 1 октября) предусматривает выделение средств для проектов, которые "ущемляют национальные интересы Китая и подрывают его суверенитет". "Мы выражаем по этому поводу серьезное недовольство и решительный протест", - добавил он.

Официальный представитель МО КНР напомнил, что Вашингтон постоянно дестабилизирует ситуацию в мире, проводит международную политику, которая "многих оставила без крова и унесла жизни большого количества мирных жителей". Он отметил, что США стараются "испортить регулярное взаимодействие Китая" с другими государствами, пытаются сдерживать укрепление контактов Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке.

"Мы настаиваем, <...> чтобы американская сторона перестала создавать в лице КНР образ соперника и даже врага", - подытожил Тань Кэфэй.