В офисе Зеленского объясняют снижение его рейтингов информационной кампанией против него

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что против Владимира Зеленского финансово-промышленными группами развернута негативная информационная и социологическая кампания. Такое мнение он высказал в опубликованном в четверг интервью изданию "Факты", комментируя недавний соцопрос, в котором почти 64% украинцев высказались против второго срока Зеленского, а 32,4% опрошенных заявили, что не будут за него голосовать ни при каких обстоятельствах.

"Сразу скажу, нет никакого разочарования, но есть банальные формирующие контртехнологии <...> Ключевое [объяснение] - государство старого типа сопротивляется. А более чем 90% медийного пространства, которое формирует общественное мнение, принадлежит конкретным финансово-промышленным группам, которым перемены точно ни к чему. К сожалению, это пространство сейчас негативизировано", - сказал Подоляк.

По его словам, "масштабная информационная негативная кампания синхронизирована со странными социологическими исследованиями, которые появились практически одновременно, причем в большом количестве". Подоляк считает, что качественное социологическое исследование должно проводиться в рамках "каких-то длительных временных промежутков" и основываться на "глубинных исследованиях, анализе, работе с социальными группами". Между тем на Украине, по его словам, практически еженедельно "ключевые социологические лаборатории страны вываливают результаты якобы крутейших исследований общественного мнения".

Подоляк считает, что это способ манипулирования общественным мнением. "Абсолютно примитивная технология. Задача негативной медийной кампании - ввергнуть общество в состояние хаоса, настороженности и непонимания того, что будет завтра. А когда человек напряжен или насторожен, он гораздо более манипулятивен и запуган. И легче поверит в самые дикие мифы и фейки", - полагает Подоляк.