Глава МИД ФРГ заявила, что надеется в скором времени встретиться с Лавровым

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок надеется в скором времени встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью агентству DPA.

"Как раз в нынешней очень напряженной ситуации для меня важно оставаться в тесном контакте. Поэтому я заблаговременно и позвонила российскому коллеге. Наверняка скоро будет возможность познакомиться лично", - сказала Бербок.

Ранее Лавров в интервью телеканалу RT сообщил, что Бербок приняла приглашение посетить Россию. Он отметил, что провел с новой главой МИД ФРГ короткую встречу в Стокгольме в начале декабря. По словам Лаврова, они с Бербок "неплохо поговорили", в ходе этой короткой беседы он подтвердил Бербок приглашение посетить Россию, та в свою очередь сказала, что собирается это сделать.

В Стокгольме 2-3 декабря состоялась встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Новое федеральное правительство Германии, в котором Бербок заняла пост главы МИД, на тот момент формировалось, но еще не было назначено президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и не приведено к присяге.

14 декабря, после вступления Бербок в должность 8 декабря, состоялся первый телефонный разговор Лаврова с германской коллегой, в ходе которого основное внимание было уделено обмену мнениями о состоянии и перспективах развития российско-германских отношений после прошедших в обеих странах выборов.