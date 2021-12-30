Глава МИД ФРГ заявила о "длинном списке" санкций против РФ в случае эскалации на Украине

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против поставок оружия Киеву и предостерегла Россию от "военной эскалации на украинских границах".

"Новая военная эскалация не принесла бы Украине больше безопасности", - заявила министр в опубликованном в четверг интервью агентству DPA, отвечая на вопрос о возможности поставок вооружений.

Бербок утверждала, что Группа семи и ЕС "очень ясно дали понять", что дальнейшее обострение ситуации и, "прежде всего, нарушение международного права и суверенитета Украины будут иметь масштабные политические и экономические последствия для России". "Если мы объединим наши возможности, то это будет длинный список [санкций]", - заявила Бербок.

Однако, по ее мнению, в настоящее время "важно не допустить новой эскалации". "Это возможно только посредством дипломатии - в рамках нормандского формата, но также и в рамках Совета Россия - НАТО и ОБСЕ", - считает Бербок.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций со стороны Украины для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.