Глава британского МИД обсудила ситуацию вокруг Украины с коллегами из США, ФРГ и Франции

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обсудила с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главами МИД Германии и Франции Анналеной Бербок и Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию вокруг Украины, ядерную программу Ирана и конфликт Китая и Литвы. Об этом говорится в заявлении главы Форин оффиса, размещенном в четверг в Twitter.

"Поговорила с коллегами - госсекретарем США Блинкеном, министрами Бербок и Ле Дрианом - по поводу сдерживания российской агрессии против Украины, обеспокоенности по поводу ядерной программы Ирана и солидарности с Литвой в свете давления Китая", - написала Трасс.

Ранее Бербок сообщила в Twitter, что во время разговора были рассмотрены "предстоящие форматы диалога с Россией". В заявлении же руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса отмечалось, что обсудили "координацию для сдерживания любой дальнейшей агрессии России против Украины" и другие международные темы.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.