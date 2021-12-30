Оппозиция Абхазии обратилась в Госдуму из-за высказываний депутата Колесникова

СУХУМ, 30 декабря. /ТАСС/. Народно-патриотический Союз Абхазии, объединяющий девять оппозиционных партий и общественных организаций республики, направил обращения в Госдуму с просьбой дать оценку высказываниям депутата Олега Колесникова по поводу митинга 21 декабря в Сухуме.

"Находясь с визитом в Республике Абхазия, депутат Государственной думы Российской Федерации Олег Колесников в интервью Абхазскому государственному телевидению позволил себе дать неправомерную оценку митинга абхазской оппозиции, состоявшегося 21 декабря в Сухуме. Он назвал акцию "попыткой государственного переворота". Расцениваем данное высказывание как прямую грубую попытку вмешательства во внутриполитические процессы Абхазии", - говорится в обращениях на имя председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и председателя комитета по вопросам депутатской этики Госдумы Валентины Терешковой.

Авторы обращения назвали такие высказывания "деструктивными" и просят дать им соответствующую оценку, "так как они не способствуют взаимопониманию и дружбе между нашими народами и наносят вред межгосударственным отношениям Абхазии и РФ".

Абхазская оппозиция 21 декабря провела митинг на Театральной площади в Сухуме вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где дважды произошли потасовки, когда оппозиционеры пытались прорвать кордон и войти на территорию парламента. В итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров. Переговоры президента и представителей от оппозиции проходили более часа, и ближе к полуночи 21 декабря участники акции протеста разошлись.