Служба Безопасности Украины предъявила обвинение задержанному ополченцу ЛНР

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение задержанному ранее на линии соприкосновения в Донбассе представителю ополчения Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"СБУ сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР. Злоумышленник был задержан военнослужащими операции Объединенных сил при попытке пересечь линию соприкосновения", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело заведено по статье "Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.