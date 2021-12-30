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Служба Безопасности Украины предъявила обвинение задержанному ополченцу ЛНР

Заведено дело по статье "Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований"

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение задержанному ранее на линии соприкосновения в Донбассе представителю ополчения Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"СБУ сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР. Злоумышленник был задержан военнослужащими операции Объединенных сил при попытке пересечь линию соприкосновения", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело заведено по статье "Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

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