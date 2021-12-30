Ашраф Гани заявил, что покинул Афганистан с целью предотвратить разрушение Кабула

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани заявил в четверг, что покинул страну 15 августа с целью не допустить уничтожение Кабула в результате боев с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Две разных группировки талибов наступали с двух сторон. Была огромная угроза, что между ними вспыхнет масштабный конфликт, который приведет к разрушению пятимиллионного города и превратит жизнь людей в хаос", - отметил бывший глава государства в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. По его словам, боевики вначале согласились не входить в Кабул, но "через два часа от этого обещания ничего не осталось". При этом, как признался политик, ныне проживающий в ОАЭ, он не мог представить еще с утра, что 15 августа станет его последним днем в Афганистане.

Гани подчеркнул, что изначально дал согласие на эвакуацию из Кабула только своей жены Рулы и советника по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба, а сам должен был дожидаться приезда специального автомобиля, чтобы поехать на совещание в Минобороны Афганистана. Однако, как утверждает экс-президент, машина так и не приехала: вместо этого к нему пришел глава президентской охраны, рекомендовавший покинуть страну, поскольку существовала реальная угроза жизни главы государства.

"Он дал мне не больше двух минут. Согласно предыдущим планам, я должен был готовиться к вылету в Хост (город на юго-востоке Афганистана - прим. ТАСС). Но он сказал, что Хост пал, и Джелалабад тоже. Я не знал, куда мы полетим. Только после взлета стало ясно, что мы покидаем [Афганистан]. Все это было очень неожиданно", - сказал Гани. В то же время Гани опроверг появлявшиеся в СМИ сообщения о том, что он, улетая из страны, взял с собой огромную сумму денег. "Я хочу категорически заявить, что не вывозил из страны никаких денег. Все знают, как я живу. Что мне делать с деньгами?" - заявил бывший глава государства.

Причины поражения

Рассуждая о причинах падения его правительства, Гани указал на соглашение между талибами и администрацией 45-го президента США Дональда Трампа, подписанное в феврале 2020 года и предполагавшее вывод войск НАТО из Афганистана. "Вместо мирного процесса мы получили процесс отступления", - отметил Гани и добавил, что та сделка "стерла с лица земли" его правительство.

Он также признал, что его правительство ответственно за просчеты, которые привели к взятию Кабула талибами. Среди своих ошибок Гани, в частности, назвал чрезмерное доверие "международным партнерам". "Дело всей моей жизни уничтожено. Мои ценности растоптали, а меня сделали козлом отпущения", - заключил экс-президент.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.