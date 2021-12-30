В офисе Зеленского ждут звонка Байдена после разговора лидеров России и США

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров ожидает, что после запланированного на четверг телефонного разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена последний может переговорить с украинским коллегой.

"Вчера был разговор президента Зеленского и государственного секретаря [США Энтони] Блинкена, в котором говорилось, в частности, и о предстоящем сегодняшнем разговоре Байдена и Путина, а дальше логичным шагом будет телефонный разговор Байдена и Зеленского", - отметил Никифоров в комментарии агентству Укринформ.

"В прошлый раз перед разговором Байдена и Путина госсекретарь Блинкен позвонил украинскому президенту заверить, что об Украине без Украины ни слова, ни решения не будет. После разговора [с Путиным] президент Байден позвонил президенту Зеленскому, рассказал о его содержании и заверил в поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины. Сейчас происходит так же", - сказал Никифоров.

Владимир Путин и Джо Байден в четверг поздно вечером проведут телефонный разговор. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, разговор не предполагает открытой части.