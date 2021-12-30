В офисе Зеленского призвали Порошенко защищаться в рамках юридической процедуры

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что экс-президент Петр Порошенко, которого обвинили в госизмене, должен признать свои ошибки и защищаться в рамках юридической процедуры, а не начинать "политическую истерию".

"Сейчас со стороны соратников господина Порошенко началась абсолютно заведомо понятная политическая истерия, потому что это предпочитаемый Петром Алексеевичем способ защиты. Он не пытается защититься в рамках процессуальной процедуры - пришел, дал показания, все разложил: "Вот эти распоряжения были мной подписаны, а эти - не были", - сказал Подоляк в опубликованном в четверг интервью изданию "Факты", комментируя обвинение Порошенко в госизмене за покупку угля на неподконтрольной Киеву части Донбасса в 2014-2015 годах.

При этом советник главы офиса Зеленского считает, что экс-президент должен объяснить прокуратуре свои мотивы, например: "Да, в 2014-2015 годах мы объективно не могли взять для определенных ТЭС уголь нигде, кроме оккупированных территорий (так на Украине называют неподконтрольные Киеву районы Донбасса - прим. ТАСС)" . "И, возможно, прокуратура скажет: "Да, конечно, вы имели право", - отметил Подоляк.

Он считает, что тогда общество начнет верить своему государству, которое может ошибаться в конкретном случае, а "может и не ошибаться".

Точно так же, полагает Подоляк, Порошенко должен взять на себя "солидарную ответственность с государством" за подписанные в период его президентства минские соглашения. По его словам, вместо этого бывший президент "начинает ультимативно требовать у государства непреодоления каких-то красных линий и на этом постоянно спекулирует". "Впрочем, гранд-мастер лицемерия не может иначе себя вести. Это человек, которому безразлична страна", - заявил Подоляк.

20 декабря Порошенко было предъявлено обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям, следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014-го - начале 2015 года. Дело против него возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.