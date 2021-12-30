ВМС Украины и Франции провели совместную тренировку в северо-западной части Черного моря

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) Украины и Франции провели в Черном море совместную тренировку. Об этом сообщила в четверг пресс-служба украинских ВМС.

"В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" военно-морских сил ВС Украины вместе с фрегатом военно-морских сил Французской Республики Auvergne провели тренировки типа PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса", - отмечается в сообщении пресс-службы в Facebook.

По ее данным, к учениям французская сторона привлекла также корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90. В ВМС добавили, что личный состав кораблей провел ряд совместных тренировок, в частности по ведению ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, связи и так далее. Основное внимание уделялось повышению слаженности действий экипажей.

Кроме того, на борту "Юрия Олефиренко" стороны отработали действия по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.

Проходное упражнение (PASSEX в терминологии ВМС США) - это упражнение, выполняемое ВМС двух стран, чтобы убедиться, что они могут общаться и сотрудничать во время войны или оказания гуманитарной помощи.