Депутат Рады Кива назвал санкции против телеканалов надругательством над конституцией

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против украинских телеканалов "Укрлайв" и "Первый независимый" является нарушением конституции и попранием прав и свобод граждан страны. Об этом в четверг заявил журналистам депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива.

"Мы все стали свидетелями правового беспредела, диктатуры власти, уничтожения закона, прав и свобод граждан Украины, надругательства над конституцией и свободой слова", - сказал политик, комментируя новый указ президента.

Он напомнил, что санкции в отношении СМИ власть применяет не впервые: год назад были закрыты ведущие оппозиционные информационные телеканалы "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик". Политик считает, что власть избавляется от оппозиционных СМИ, чтобы "скрыть свои преступления". "Страна находится на пороге экономического краха, а украинцы - на грани выживания, цены подняты, тарифы подняты, негодование в обществе растет, и власть спешно пытается уничтожить всех, кто обличает ее преступления и говорит правду", - подчеркнул Кива.

Оппозиционер отметил, что санкционные указы будут обжалованы в судах. "Все это рано или поздно найдет свою оценку в судебных решениях, - уверен он. - Не надо рассчитывать на благоразумие власти и соблюдение ими закона. Сегодня страна находится в хаосе".

Удар по оппозиции

28 декабря Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), в результате которого в санкционный список впервые попали телеканалы "Укрлайв", принадлежащий, по информации СМИ, депутату Рады от ОПЗЖ Нестору Шуфричу, и "Первый независимый". Меры вступают в силу со дня опубликования указа и действуют пять лет.

В феврале аналогичные меры были применены в отношении телеканалов "112 Украина", "Ньюсуан", "Зик" и их владельца депутата Рады Тараса Козака - соратника главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Телеканалы тогда заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый канал - "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля. Однако, следуя указанию властей, через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его супруги Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".