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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Берлин заявил об 11 тыс. нелегальных мигрантов, прибывших через Белоруссию в 2021 году

По данным федеральной полиции ФРГ, большое число мигрантов прибыли через территорию Польши в федеральную землю Бранденбург на западе страны

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Более 11 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Германию в 2021 году через территорию Белоруссии и Польши, однако в конце года их число постепенно снижалось. Такие данные в четверг привела отвечающая за охрану госграницы федеральная полиция ФРГ.

Всего правоохранительные органы зарегистрировали 11 213 беженцев, которые попали в ФРГ по белорусско-польскому маршруту. При этом отмечается, что особенно большое число нелегальных мигрантов прибыли через территорию Польши в федеральную землю Бранденбург на западе Германии. Прежде всего это иракцы, сирийцы и афганцы.

Вместе с тем, как подчеркнули в федеральной полиции, в сентябре в ФРГ незаконно проникли 2 049 иностранцев, в октябре - 5 294, а в ноябре - 2 849 человек. В декабре правоохранители зарегистрировали лишь 521 нелегала, прибывшего в Германию из Белоруссии.

Теги
БелоруссияГерманияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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