В СНБО Украины не поступали документы на введение санкций против Порошенко

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не получал документов, необходимых для введения санкций в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил в четверг секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания Совбеза.

"СНБО работает только с документами, и, если они будут направлены в аппарат СНБО от тех организаций, которые имеют на это право (их пять), вопросы будут обязательно рассмотрены", - отметил Данилов, отвечая, рассматривался ли на заседании вопрос о применении санкций в отношении Порошенко.

По его словам, для введения санкций против пятого президента Украины необходимо, чтобы в ведомство были направлены соответствующие документы, а за рестрикции проголосовали бы 2/3 присутствующих. "Какие документы будут направлены - мы их рассмотрим, вынесем на заседание. Чтобы решение было принято, нужно 2/3 голосов. Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно по этому вопросу", - заявил Данилов.

Порошенко предъявили обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям, следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года. Дело против него возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации"). Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Сейчас экс-президент находится за границей. 21 декабря Порошенко обнародовал видеообращение, в котором заверил, что вернется на родину в первой половине января.