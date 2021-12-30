Генпрокурор Украины впервые прокомментировала дело против Порошенко

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала уголовное дело о поставках угля с неподконтрольных районов Донбасса, по которому обвиняемым проходит глава политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, а также уже и пятый президент Петр Порошенко, самым громким в 2020 году.

"Наверное, самыми громкими в этом году стали два сообщения о предъявлении обвинения депутату [Медведчуку] в государственной измене, а также покушении на разграбление национальных ценностей и содействии деятельности террористических организаций. Скептики считали, что этот дракон нам не по зубам. Закон для всех один, и никакое кумовство его не остановит", - сказала она в опубликованном в четверг интервью "Украинской правде".

Венедиктова также подчеркнула, что среди подозреваемых уже бывший президент Украины Петр Порошенко. До этого Венедиктова не высказывалась относительно предъявленного Порошенко обвинения, а соответствующий документ подписывался в ее отсутствие заместителем. "Мне по-человечески неприятно и даже больно, что скамья подозреваемых увеличивается, а лица, с которыми приходится иметь дело, - люди с электоральной поддержкой", - отметила она и добавила, что в деле правоохранители "разоблачают всех, как и обещали, шаг за шагом".

"Угольное дело" возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины, санкции по которым предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. По этому делу предъявили обвинение Медведчуку, которому впоследствии была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также бизнесмену Сергею Кузяре и экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. Порошенко стал четвертым подозреваемым по статьям о госизмене и финансировании терроризма.