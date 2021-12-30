Суданские силовики ворвались в офис каналов Al Arabiya и Al Hadath в Хартуме

КАИР, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники сил безопасности Судана ворвались в офис телеканалов Al Arabiya и Al Hadath, освещавших в четверг протесты в Хартуме. Об этом сообщил канал Al Arabiya.

Он утверждает, что силовики избили двух корреспондентов, а также напали на операторов и других сотрудников. Несколько человек пострадали, некоторым пришлось обратиться за медицинской помощью. Из офиса было изъято оборудование.

Ранее Al Hadath информировал о протестах в Хартуме, вылившихся в столкновения между участниками акций и стражами порядка. Согласно сведениям канала, для разгона демонстрантов были применены слезоточивый газ и шумовые гранаты. По данным источников Al Hadath, в городе Омдурман у Хартума в ходе протестов были убиты три человека.

25 октября военные арестовали группу высокопоставленных чиновников во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдуком. 11 ноября на фоне активных протестных выступлений генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сформировал обновленный Суверенный совет Судана, а 21 ноября между военными и гражданскими силами было заключено политическое соглашение, которое предусматривало отмену решения об отстранении Хамдука от должности.

По данным арабских СМИ, в Хартуме периодически проходят акции протеста против соглашения между военными и гражданскими.