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В Киеве заявили, что напавший на генконсульство РФ во Львове - выходец из Донбасса

Задержанный не имеет отношения ни к какому движению, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в нападении на генконсульство РФ во Львове - выходец из Донбасса, он не имеет отношения ни к какой политической силе. Об этом сообщил в четверг на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Человек, задержанный по подозрению в том, что бросил бутылку с зажигательной смесью в консульство РФ во Львове, не имеет отношения ни к какому движению, является выходцем из Донбасса, из города Горловка", - сказал он.

В среду стало известно, что украинские правоохранители задержали подозреваемого в нападении на консульство РФ. По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, с задержанным проводятся следственные действия, выясняется личность заказчика. Глава МВД сказал, что в связи с инцидентом усилена охрана подобных объектов.

Неизвестный в ночь на 24 декабря бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства РФ во Львове. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство").

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