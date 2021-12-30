Австрия будет поддерживать Чехию во время ее председательства в Совете ЕС

ПРАГА, 30 декабря. /ТАСС/. Австрия будет всемерно поддерживать Чехию во время предстоящего во второй половине 2022 года ее председательства в Совете Евросоюза. Об этом заявил в четверг журналистам австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг по итогам состоявшихся здесь переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским.

"Чехия может положиться на всемерную поддержку Австрии в решении приоритетных задач ее председательства в ЕС во второй половине 2022 года, - отметил Шалленберг. - Обе наши республики имеют схожий подход к вопросам миграции, защиты внешних границ [сообщества], расширения ЕС за счет стран западной части Балканского полуострова. Наши позиции совпадают и по многим другим вопросам".

Шалленберг отметил открытость Чехии к диалогу с Австрией по вызывающей беспокойство в этой стране теме атомной энергетики, в частности по вопросам функционирования расположенной в Южной Чехии вблизи австрийской границы АЭС "Темелин". Липавский в свою очередь отметил высокий уровень чешско-австрийского взаимодействия в борьбе с коронавирусом.

Глава МИД Австрии стал первым иностранным гостем, посетившим Липавского в Праге после его назначения 17 декабря министром иностранных дел Чехии. Чехия 1 июля 2022 года во второй раз примет на себя обязанности государства - председателя ЕС. Впервые она исполняла их в первом полугодии 2009 года.