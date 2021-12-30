Кабмин Хорватии принял план развития системы здравоохранения на 2021-2027 годы

ЗАГРЕБ, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Хорватии в четверг одобрило национальный план развития системы здравоохранения на период с 2021 по 2027 год. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA.

По его данным, планом предусматривается достижение пяти целей: повышение уровня распространенности в обществе здорового образа жизни, внедрение более эффективной профилактики заболеваний, модернизация системы здравоохранения, совершенствование модели борьбы с ключевыми проблемами по здоровью, укрепление финансовой устойчивости системы здравоохранения.

"Речь идет о ключевом секторальном документе планирования, которым определяются отдельные цели, меры, проекты и мероприятия, которые будут реализовываться под эгидой Минздрава с основной целью улучшения системы здравоохранения и здоровья населения", - отметил министр здравоохранения Вили Берош.